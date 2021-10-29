Camdaki Kız 17. bölüm full izle ve Kanal D Camdaki Kız son bölüm tek parça izle arayışında olanlar buraya! Camdaki Kız’da bu hafta Nalan Feride’nin Sedat konusunda kendisinden bir şeyler saklayıp saklamadığını sorarken, şirketin başına geçecek isim olmak içi Selen, Muzo ve Sedat arasında çetin bir mücadele yaşanıyor. İşte, Camdaki Kız’ın 17. bölümünü full izleme linki…

CAMDAKİ KIZ’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Gülcihan ve Rafet’in evliliklerinin 40. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet’in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Alp ile arasını düzelten Cana ise evliliğinde son bir şans kazanır ve bunu değerlendirmeye karar verir.

Koroğlu ailesinin içinde kaos vardır. Sedat şirketin başına geçmek isterken Selen ve Muzo'nun da farklı planları vardır. Özellikle Sedat ve Selen arasında soğuk savaş başlar. Ancak son noktayı Rafet koyacaktır.

Feride, Sedat'ın açığını yakaladığı günden itibaren sır küpü haline gelir. Nalan, iyi tanıdığı annesinin bir şeyler sakladığından adı gibi emindir. Bu sırada, köşkteki skandaldan kurtulduğunu düşünen Sedat, babası Rafet'in şok kararıyla sarsılır.

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