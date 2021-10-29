Magazin Camdaki Kız 17. bölüm full izle Kanal D: Camdaki Kız son bölüm tek parça izle

Camdaki Kız 17. bölüm full izle Kanal D: Camdaki Kız son bölüm tek parça izle

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Camdaki Kız 17. bölüm full izle Kanal D: Camdaki Kız son bölüm tek parça izle

Camdaki Kız’ın 17. bölümü yine birbirinden heyecanlı sahnelere ev sahipliği yaptı. Rafet Koroğlu, şirketin başına geçecek ismi açıklamadan önce tüm çocuklarından hisselerini devretmelerini istiyor ve bu beklenmedik istek herkesi şok ediyor. İşte, yeni bölümü internetten izlemek isteyenler için Kanal D Camdaki Kız 17. bölüm canlı full izleme bağlantısı ve yeni bölüme ilişkin detaylar…

29 Ekim 2021, Cuma 14:57 Son Güncelleme:
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Camdaki Kız 17. bölüm full izle ve Kanal D Camdaki Kız son bölüm tek parça izle arayışında olanlar buraya! Camdaki Kız’da bu hafta Nalan Feride’nin Sedat konusunda kendisinden bir şeyler saklayıp saklamadığını sorarken, şirketin başına geçecek isim olmak içi Selen, Muzo ve Sedat arasında çetin bir mücadele yaşanıyor. İşte, Camdaki Kız’ın 17. bölümünü full izleme linki…

CAMDAKİ KIZ’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Gülcihan ve Rafet’in evliliklerinin 40. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet’in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Alp ile arasını düzelten Cana ise evliliğinde son bir şans kazanır ve bunu değerlendirmeye karar verir.

Koroğlu ailesinin içinde kaos vardır. Sedat şirketin başına geçmek isterken Selen ve Muzo'nun da farklı planları vardır. Özellikle Sedat ve Selen arasında soğuk savaş başlar. Ancak son noktayı Rafet koyacaktır.

Feride, Sedat'ın açığını yakaladığı günden itibaren sır küpü haline gelir. Nalan, iyi tanıdığı annesinin bir şeyler sakladığından adı gibi emindir. Bu sırada, köşkteki skandaldan kurtulduğunu düşünen Sedat, babası Rafet'in şok kararıyla sarsılır.

CAMDAKİ KIZ’IN 17. BÖLÜMÜNÜ CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

 

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