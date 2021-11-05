Magazin Camdaki Kız 18. bölüm full izle: Sedat, Nalan’dan boşanmak istediğini söylüyor! Camdaki Kız son bölüm tek parça izle Kanal D
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Camdaki Kız 18. bölüm full izle: Sedat, Nalan’dan boşanmak istediğini söylüyor! Camdaki Kız son bölüm tek parça izle Kanal D

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Camdaki Kız 18. bölüm full izle: Sedat, Nalan’dan boşanmak istediğini söylüyor! Camdaki Kız son bölüm tek parça izle Kanal D

Camdaki Kız dizisi, 4 Kasım Perşembe akşamı 18. Bölümü ile Kalan D ekranlarındaki yerini aldı. Rafet Bey’in sert hamlesinin ardından hisselerini de alarak şirketten kaçan, bu sefer babasını sırtından vuracak hamlelere imza atarken, Nalan’a da boşanmak istediğini söyledi. İşte, Kanal D Camdaki Kız 18. bölümü full izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar…

05 Kasım 2021, Cuma 10:10 Son Güncelleme:
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Camdaki Kız dizisinin 18. Bölümü yine nefesleri kesti. Babasının sert sözlerinin ardından şirketten ayrılan Sedat, günlerce eve gelmezken, Cana ile kaçma planları yapmaya başladı. Ancak Feride Hanım da Sedat’ın izini sürmeyi bırakmadı. Camdaki Kız’ın son bölümünü kaçıranlar için işte, 37. bölüm ful izleme linki…

CAMDAKİ KIZ’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sedat'ın hissesini de alarak şirketten ayrılmasının ardından Rafet, çocuklarının hepsine kırgın ve kızgındır.

Rafet’in Selen'in Levent'ten boşanması için emir vermesinin ardından Selen'in evden ayrılmasına neden olur.

Kızının gidişinden kocasının sorumlu olduğunu bilen Gülcihan Rafet'le ters düşer. Levent, Selen'in sakladığı bir şeyler olduğunu düşünür ve Rafet'in karşısına geçer. Rafet'in sert tepkisiyle karşı karşıya kalan Levent, kovulunca Selen'i terk eder.

Bir diğer yandan Nalan, Sedat'a ulaşamadığını Feride'ye söyleyemez. Feride, Adil'i de alarak Koroğlu Konağı'na yaptığı ziyarette Sedat'ın ortada olmadığını ve Nalan'ın evliliğinde kara bulutlar dolaştığını öğrenir. Sedat, Cana'yla kaçma planı yaparken Feride, Sedat'ın izini sürer. Nalan'la görüşmek istediğini söyleyen Sedat, onu hayal kırıklığına uğratacak kararını açıklar. 

 

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