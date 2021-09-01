Camdaki Kız dizisinin 2. sezonu büyük merakla bekleniyor. Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan dizide genç Nalan’ın zenginlik ve lüks içinde ama mental açıdan sağlıksız bir ortamda devam ettiği yaşamında nasıl travmalar yaşadığı anlatılmıştı. İşte, Camdaki Kız yeni sezon fragmanı ve tarihi…

CAMDAKİ KIZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinin 2. sezonu 9 Eylül Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON FRAGMANI

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Nalan isimli genç kadın, güler yüzlü, sıcak kanlı ve herkesin sevgisini kolaylıkla kazanan biridir. Güzelliği ile gözleri kamaştıran genç kadın, ailesinin tek çocuğudur ve zenginlik içinde bir dediği iki olmadan büyütülmüş, en iyi okullarda okumuş ve hep en yüksek derecelerle okullarından mezun olmuştur.

Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, birden kendisini Sedat Koroğlu ile evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar bile kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülür.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI