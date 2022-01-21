Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde sular durulmuyor. Son bölümde Nalan, Sedat’ın Melis ile görüntülerini izlerken, Alp de Sedat’ın evine geldiğini öğrenci ve çocuklarını alarak evden ayrıldı. Feride ise Sedat’ın yalvarması üzerinde Nalan’ı ikna etmek için plan yaptı. İşte, Camdaki Kız’ın son bölümünü full izleyebileceğiniz Kanal D bağlantısı ve 28. Bölüm fragmanına dair merak edilenler…

CAMDAKİ KIZ’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

20 Ocak Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında seyircinin karşısına çıkan Camdaki Kız’ın son bölümünde Sedat ile Melis’in görüntülerini izleyen Nalan, Sedat’ın tüm pişmanlığını ve yalvarmalarını dinlemeyerek oteli terk etti.

Nalan, öğrendikleri karşısında Muzo ile yüzleşmeye giderken, Sedat da yardım istemek için Feride’nin kapısını çaldı. Olan bitenleri damadından öğrenen Feride, önce kovsa da Sedat’ın yalvarmalarına dayanamayarak çözüm bulmak için plan yaptı.

Diğer yandan Rafet, Cavit’e hisse vermekten vazgeçerek adeta bir savaş için düğmeye basmış oldu. Cavit kendisine yapılan bu hareket karşısında öfkeden deliye döndü ve bankalarla konuşarak Koroğlu Holding’in ekonomik açıdan köşeye sıkışması için harekete geçti.

Rafet içinde bulundukları bu maddi kıskaçtan kurtulmak için çocuklarından yol bulmasını isterken, Selen bunun yolunun ancak Nalan’a hediye edilen arsanın ipotek edilmesinden geçtiğini söyledi. Rafet de Sedat’tan Nalan ile konuşarak bu konuyu çözmesini istedi.

Kendisine hala kırgın olan Nalan’a ulaşamayan Sedat, Cana’nın evine gitti. Tam yemek yiyecekleri sırada Cana’nın kocası Alp’in eve gelmesi üzerine Sedat balkondan atlayarak evden ayrıldı. Ancak karısına güvenmeyen ve durumundan şüphelenen Alp olayın peşini bırakmadı.

Komşularının güvenlik kameralarını izleyen Alp şüphelerinde haklı çıktığını görünce ertesi sabah çocuklarını alarak evden ayrıldı ve Cana’yı arayarak “Çocuklarını unut.” dedi…

CAMDAKİ KIZ’IN 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız’ın nefes kesici bölüm finalinin ardından yeni bölüme ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Ancak yeni bölüme dair ipuçları içeren Camdaki Kız’ın 28. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Fragman yayınlandıktan sonra haberimizde bulabilirsiniz.