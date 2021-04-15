Camdaki Kız 3. bölüm fragmanında kan donduran sözler

Camdaki Kız 2. bölümü ile yine fırtınalar estirdi. Tüyler ürperten sahneleriyle çok konuşulan dizide korsesi yüzünden tuvalete gidemeyen Nalan'ın içinde bulunduğu durum izleyenleri hüzünlendirdi. Dizinin bölüm finalinde gördüğü manzara karşısında Nalan'ın bundan sonra ne yapacağı merak ediliyor. Camdaki Kız 3. bölüm fragmanında Sedat'ın 'Daha bunlar iyi günlerimiz!' sözleri dikkat çekti.





Sedat ve Cana'nın gizli buluşması ifşa oluyor!

Nalan ile evlilik hazırlığında olan Sedat, Cana ile görüşmeye devam eder. Ancak bu sefer buluşmaları gizli kalmaz. Fotoğraflar basına sızınca başta babası Rafet olmak üzere herkes çıldırır.

Diğer taraftan Nalan, annesi Feride'nin baskılarına boyun eğmeye devam eder. Sedat ile Nalan'ın görüşmesinden hoşlanmayan Feride dozajını git gide artırır. Nalan oldukça zor durumdadır. Annesinin çocukluğundan beri yaptıkları artık dayanılmaz bir hal almıştır.

Bir adım uzaklaş dağıtırım ortalığı!

Camdaki Kız 15 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan ikinci bölümde Feride, Nalan'ın Sedat ve ailesiyle aynı ortamda nasıl davranması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Feride, Nalan'ın Sedat ve ailesiyle yan yana gelmesiyle endişelenmeye devam ediyor. Nalan'ı yemeğe hazırlayan Feride, kızını uyarmaya devam etti. Yemek masasında Sedat ve Nalan'ın yan yana oturması ise Feride'ye kötü bir sürpriz oldu.

İki aile tanıştı

Nalan ve Sedat'ın aileleri ilk kez bir araya gelerek tanıştı. İlk tanışma sonrası Feride ve Gülcihan'ın yorumları birbirlerinden çok da farklı olmadı.

Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu’na ait lüks çiftliğe davet edildi. Birbirlerini ilk defa tanıyacak olan bu iki aile, karanlık sırlarını birbirlerinden saklamaya çalıştı. Tanışma sonrası Feride ve Gülcihan'ın birbirleri hakkında düşünceleri ise pek de olumlu olmadı.

Aile yemeğinde gergin anlar!

Feride, Sedat hakkında yaptığı yorumlarla yemek masasında gergin anlar yaşanmasına neden oluyor.

Sedat ve Nalan'ın yemek masasında yan yana oturması Feride'yi fazlasıyla rahatsız eder. Rafet'in oğlu Sedat hakkında söylediklerine karşılık Nalan'ın Sedat'ı koruması Feride'yi iyice çileden çıkarır. Annesi Feride'den çekinen Nalan, Sedat'a olan hayranlığını da gizleyemez. Aile yemeğinde yaşanan gergin anlar geceye damga vurur.







