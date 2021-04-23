Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği iddialı dizisi Camdaki Kız, üçüncü bölümü ile ekrana geldi. Perşembe reytinglerinde AB ve ABC1 kategorisinde günün en çok izlenen yapımı olan dizi, bir kez daha ekrana damgasını vurdu. Ve beklenen fragman geldi. Camdaki Kız 4. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Camdaki Kız 4. bölüm fragmanı ve detaylar...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın 22 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen üçüncü bölümü yine ilgiyle izlendi. Kantar Media’nın verilerine göre AB kategorisinde 11.18 reyting, 22.71 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 10.36 reyting 19.70 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapım oldu.

Camdaki Kız, sosyal medyanın da kısa sürede gündemine oturdu. Twitter’da #CamdakiKız etiketi Türkiye listesinin ilk sırasında yer aldı. Dizi yayınlandığı süre boyunca da TT de üst sıralardaydı.

Sedat'ın gizli ilişkisi olduğunu öğrenen Nalan yapacak?

Camdaki Kız 4. bölüm fragmanı yayında!

Sedat'ın Cana ile olan yasak aşkı basına yansımıştır. Bunu öğrenen büyük hayal kırıklığı yaşar. Feride'ye ise gün doğmuştur. Kızının Sedat ile evlenmemesi için ortalığı birbirine katar. Herkes ne yapacağını bilemez haldedir. Sedat'ın bir sonraki hamlesi ne olacak? Nalan'ı evlenmeye ikna edebilecek mi?

Camdaki Kız 4. bölüm fragmanı





Sedat’ın özel dairesinde gördüklerine bir anlam veremeyen Nalan, yaşadıklarını kimseyle paylaşamaz. Bir şeylerin ters gittiğini hisseden Feride çıldırır ve Nalan’ın üzerindeki baskıyı artırır. Nalan’ın, gizli dairesini birine anlatacağı konusunda endişelenen Sedat, Cana’yla buluşur. Cana, Nalan’la konuşup durumu düzeltmesini tembihler. Ancak bu buluşmada bir magazincinin çektiği fotoğraflar, Sedat’a pahalıya mal olacaktır.

Sedat, Nalan’la konuşup, özel dairede gördüklerinin kendisine ait olmadığını anlatır. Nalan, Sedat’a yeniden güven duyar, sevdiği adamla evleneceği için mutludur. Yaklaşan felaketten habersiz olan Sedat, bu sorunu da çözdüğü için rahatlar.

Ancak hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz. Fotoğraflar, Koroğlu malikanesinde bomba etkisi yaratır. Selen, Nalan ve ailesi görmeden, fotoğrafların basılmasını engellemeyi başarabilecek midir?

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.



