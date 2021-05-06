KANAL D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken karakterler ile ilgili aramalarda devam ediyor. Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik Nalan karakterine, Feyyaz Şerifoğlu Sedat karakterine ve Hande Ataizi de Cana karakterine hayat veriyor.

Cana ismi ne anlama geliyor?

Camdaki Kız dizisinde Hande Ataizi'nin hayat verdiği Cana karakteri merak ediliyor. Cana isminin ne anlama geldiği araştırılıyor. Cana isminin anlamı “Ey can, ey sevgili” olarak seslenme anlamına geliyor.

Camdaki Kız Cana karakteri kimdir?

Ülkenin en ünlü işadamlarından birinin kızıdır. Cana neşeli, her şeyi dalgaya alabilen, pozitif ve tüm olaylara kendine has bakış açısı olan bir kadındır. Sedat ile Cana arasında yıllar önce başlayan ilişki Cana evlenmiş olmasına rağmen gizli saklı devam etmektedir. Sedat ile ilişkisi devam eden Cana evli ve iki çocuk annesidir

Hande Ataizi kimdir?

Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında ‘Mum Kokulu Kadınlar’ filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla ‘Altın Portakal’ en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır.

Hande Ataizi, Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer aldı.

Çeşitli olaylarla magazin gündeminde yer alan oyuncu, Özel Hayatlar adlı tiyatro oyununda Cihan Ünal ile oynamıştır. Bir dönem, TNT'de yayınlanan Dest-i İzdivaç'ı sunmuştur. 2012 yılında Star'da yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada program da jüri üyeliği yapmıştır.