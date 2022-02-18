Magazin Camdaki Kız dizisi 31. bölüm full izle Kanal D! Camdaki Kız son bölüm tek parça izle

Camdaki Kız dizisi 31. bölüm full izle Kanal D! Camdaki Kız son bölüm tek parça izle

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Camdaki Kız dizisi 31. bölüm full izle Kanal D! Camdaki Kız son bölüm tek parça izle

Camdaki Kız dizisi 31. bölümüyle yine milyonlarca izleyiciyi Kanal D ekranlarına kilitledi. 17 Şubat Perşembe akşamı izleyiciyle buluşan Camdaki Kız’ın son bölümünde, Sedat ve Cana Nalan’a yakalandı! İşte kaçıranlar için heyecan dolu Camdaki Kız dizisi 31. Bölüm Kanal D bağlantısı…

18 Şubat 2022, Cuma 10:52 Son Güncelleme:
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Camdaki Kız dizisi 31. bölüm full izle Kanal D’ ve ‘Camdaki Kız son bölüm tek parça izle’ araştırmaları sabah saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. Burcu Biricik, Hande Ataizi, Feyyaz Şerifoğlu ve Nur Sürer’in başrolleri paylaştığı Camdaki Kız dizisinin 31. bölümü her hafta olduğu gibi bu Perşembe akşamı da Kanal D ekranlarında yerini aldı. Nalan, Sedat ve Cana üçgeninde yaşanan gelişmeler ise izleyenlerin nefesini kesti…

CAMDAKİ KIZ’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sedat’ın Cana ile olan ilişkisinin devam ettiğini öğrenen Feride, Cana'ya dersini vermek için onu bodrum katına kapatır.

Henüz hamileliğinin tadını çıkaramayan Nalan, Sedat'la arasında oluşan uçurumu fark etmeye başlar. Nalan, Sedat'ın telefonuna Cana'dan gelen mesajı görür ve şüphelerinin peşini takip etmeye kararlıdır.

Rafet'in tasarruf emirleri konakta fırtına estirirken, Gülcihan'ın alışveriş krizi tutunca büyük olay çıkar. 

Nalan, Sedat'ın ısrarla Cana'yla görüşmeleri devam edince Sedat'ın peşine düşer. Kızının evliliğindeki o büyük sırrı taşıyamayan Adil ise Nalan'a ihanete uğradığını anlatmak ister fakat her fırsatta Feride'nin engeline takılır.

KANAL D CAMDAKİ KIZ DİZİSİ 31. BÖLÜMÜ FULL İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN


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