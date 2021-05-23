Camdaki Kız 20 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan 6. bölümünde Nalan ve Sedat birbiriyle ilk kez yakınlaşıyor ve öpüştü!

Camdaki Kız 6. bölümde Nalan, Sedat'ın isteği üzerine daha da rahat davranmaya ve kendisini kasmamaya çalışıyor. Billur'un verdiği yakınlaşma taktiklerini düşünen Nalan, Sedat'a yakınlaşmayı başarıyor ve onu öpüyor. Sedat ve Nalan, aşkın büyüsüne kapılıyor ve birbirlerini tekrar öpüyorlar. Ancak Nalan, onların öpüştüğünü gören Feride'nin yapacaklarından habersizdir. Camdaki Kız 7. bölüm fragmanında Feride'nin Nalan'a yaptıkları tüyleri diken diken ediyor.

Feride'yi şoke eden öpücük!

Nalan, Sedat'ın ona olan davranışlarıyla büyülenmiştir. Sedat'ın ani bir hamleyle öpmesine karşılık verir. Ayakları yerden kesilen Nalan için dünya adeta durmuştur. Ancak öngöremediği şey annesinin onu izlediğidir. Nalan'ı Sedat ile öpüşürken gören Feride'nin dünya başına yıkılır!

Sedat'ın öpücüğü Nalan'a pahalıya patlıyor!

Sedat ve Nalan öpüştüğünü öğrenen Feride çıldırmıştır. Bu yüzden Nalan'ın kaybolduğunu düşündüğü ahlakını kendince geri getirmeye çalışır. Ancak Feride'nin yöntemleri artık sınırı aşmıştır. Nalan'ın sağlığını tehlikeye atacak bir boyuta gelir. Bayılan Nalan'ı ise Muzo bulur. Camdaki Kız 7. bölüm fragmanına damga vuran sahne ise Feride'nin aktardan aldığı bitkilerle Nalan'a hazırladığı bitki çayını içirdiği anlar oluyor. Çünkü Nalan o bitki çayı yüzünden baygınlık geçiriyor.

Feride'nin Nalan'a bitki çayı içirmesinin nedeni ne?

Gözünü iyice karartan Feride'nin o bitki çayını Nalan'a neden içirdiği ve hangi bitkileri kullandığı izleyici tarafından merak ediliyor. Feride'nin Nalan'a içirdiği bitki çayının içeriğinde neler var?

Feride o bitki çayını Nalan'a neden içirdi? Öpüştüğü için Nalan'ın ahlakını ve namusunun kirlendiğini düşünen Feride, hazırladığı bitki çayıyla mı Nalan'ın ahlakını geri getiriyor?

Diğer yandan fragmanda Nalan'ın dudaklarını bu bitki çayıyla temizlediği görülen Feride'nin bundan sonra yapabilecekleri de korkutuyor.

Bu soruların hepsinin cevabı Camdaki Kız 7. bölümde olacak. İşte Camdaki Kız 7. bölüm fragmanı...





Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız Perşembe 20.00'de Kanal D'de!