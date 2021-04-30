Magazin Camdaki Kız dizisinde Nalan herkesi şoke etti

Camdaki Kız dizisinde Nalan herkesi şoke etti

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Camdaki Kız dizisinde Nalan herkesi şoke etti

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği iddialı dizisi Camdaki Kız, 4’üncü bölümü ile ekrana geldi. Perşembe reytinglerinde AB ve ABC1 kategorisinde günün en çok izlenen yapımı olan dizi, bir kez daha ekrana damgasını vurdu.

30 Nisan 2021, Cuma 22:22 Son Güncelleme:
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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın 29 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümü yine ilgiyle izlendi. Kantar Media’nın verilerine göre AB kategorisinde 11.33 reyting, 23.56 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 10.38 reyting 20.53 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapım oldu.

Nalan ve Cana karşı karşıya!

Camdaki Kız’ın dördüncü bölümüne Nalan ve Cana’nın ilk kez karşı karşıya geldiği dakikalar damgasını vurdu. Yaşanan fotoğraf krizinden sonra Koroğlu Malikanesi’nde Rafet Koroğlu'nun yemek davetine gelen Nalan ve ailesi karşılarında Cana'yı görünce şoke oldu. Bölümün final sahnesinde ise Nalan’ın yüzüğü atmasıyla Koroğlu Malikanesindekiler kadar izleyici de şoke oldu.

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

Koroğlu Malikânesi yangın yerine dönüyor!

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/ozel-klipler/koroglu-malikanesi-yangin-yerine-donuyor

Davette tehlikeli dakikalar!

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/ozel-klipler/davette-tehlikeli-dakikalar

Nalan, yüzüğü atıyor!

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/ozel-klipler/nalan-yuzugu-atiyor

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