Camdaki Kız dizisinde Nalan neden korse giyiyor?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından ekrana uyarlanan dizilerden biri olan Camdaki Kız ilk bölümü ile çok konuşuldu. Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan karakterine annesi tarafından korse giydirildiği sahne tüyleri diken diken ederken sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği iddialı projesi Camdaki Kız’ın ilk bölümü 8 Nisan Perşembe akşamı ekran macerasına başladı. Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan karakteri dizinin ilk sahnesi ile büyük ses getirdi.

Nalan neden korse giyiyor?

Kızı Nalan'ı banyodan sonra giydiren Feride'nin acımasız tavırlarının nedeni merak ediliyor. Bir anda geçmişi hatırlayan Nalan'ın ilk regl olduğu dönemi hatırlarken annesinin, "Bunu da giyeceksin. Her genç kıza bu yaşlarda başlar. Namusunla evlenene kadar bu giyilecek." demesi Nalan'ın neden korse giydiğinin cevabıydı aslında. Feride hanım ne yaşamıştı da Nalan'ı bu şekilde yetiştirdi henüz ortaya çıkmadı.

"Kendini erkeklerden korumalısın"

Nalan'ı nefesini kesecek kadar sıkı bir korse giydiren anne Feride'nin, "Kendini erkeklerden korumalısın. Nikah memurunun karşısına çıkana kadar kimsenin sana dokunmasına izin vermeyeceksin. Eğer öyle bir şey yaparsan, seni evlatlıktan reddederim. Benden gizli bir şey yaparsan nasıl olsa duyarım, sana dünyayı zindan ederim." sözleri ilk bölüme damgasını vuran sahne oldu.

Sedat basına düğün haberini verdi

Sedat ve Nalan yemekten çıktığında kapıda basın mensupları bekliyordu. Sedat, soru soran gazetecilere gecikmeden düğün haberini verdi: Nalan hanım uygun görürse düğün yakında!

hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi zeki ve dünyalar güzeli Nalan ile evlenmektir. Nalan ve Sedat'ın yollarının kesişmesiyle neler yaşanacak?

Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan’ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır… Nalan’ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat’ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat’ı Cana’dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.

Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan’ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan’la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?

Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı











