Kanal D ekranlarında yayınlanan ve perşembe akşamlarına damgasını vuran Camdaki Kız bu akşam 7. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan Camdaki Kız gerçek hayat hikayesinden uyarlandı.

Dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri ise Nur Sürer'in hayat verdiği Nalan'ın annesi olarak bilinen Feride.

Nalan’ın annesidir. Aristokrat bir aileden gelir ve emekli edebiyat öğretmenidir. Çok kitap okur, bitkilere düşkündür. Her şeyin organik olanını tercih eder, sağlıklı olmak onun için bir takıntıdır. Çok titiz bir kadındır. Evde fazla eşya sevmez. Her şey yerli yerinde olsun ister. Ailesine oldukça düşkündür. Her şeyi kontrol etmeyi sever. Kontrolü dışında bir durum yaşanırsa, sert tepkiler verir. Sevgisi de, öfkesi de güçlüdür. Geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan’a çektirir.

Feride geçmişe döndü!

Son bölümde Feride'nin kızı Sema ile ilgili anı hatırladığı sahnede Feride'nin kızı Sema'nın başına gelenlerden dolayı kendisini suçladığı "Ben sebep oldum, baskı yapmadım. Doğrusu bu sandım" sözleri dikkat çekti.

Feride'nin, Sema'yı "aşırı özgür bıraktığı" için bunların olduğunu düşünerek Nalan'a cehennem hayatı yaşattığı ortaya çıktı.

Feride'nin "Kötü iyiyi bir bakışta tanır ama iyi kötüyü yıllar geçse de tanıyamaz" sözleri de sahneye damgasını vurdu.