Camdaki Kız dizisindeki gizem çözüldü

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız'da, Muzo karakterini kimin oynadığı bilinmediği için sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyordu. Dizide henüz yüzünü göstermeyen Muzo karakterine hayat veren oyuncunu Enis Arıkan olduğu ortaya çıktı.

Feyyaz Şerifoğlu'nun hayat verdiği Sedat karakterinin ailesinin üyelerinden Muzaffer kısaca Muzo diye hitap ettikleri karakterin kim olduğu bir türlü öğrenilememişti.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı “Camdaki Kız”, Kanal D ekranında yayınlanan ilk bölümüyle en çok izlenenler sıralamasında zirveye oturdu. Kantar Media’nın verilerine göre dizi, 7.43 reyting ve 16.43 izlenme payı ile AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.







