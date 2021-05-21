Magazin Camdaki Kız dizisinin Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu ile Ajda Pekkan buluştu!

Camdaki Kız dizisinin Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu ile Ajda Pekkan buluştu!

Magazin

Camdaki Kız dizisinin Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu ile Ajda Pekkan buluştu!

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisinde Sedat rolünü canlandıran Feyyaz Şerifoğlu, uzun süre vokalistliğini yaptığı Ajda Pekkan'la yeniden bir araya geldi. Camdaki Kız'ın yeni bölümünü birlikte izlediler.

21 Mayıs 2021, Cuma 11:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı rolle adını duyuran Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisiyle adeta patlama yaptı. İki popüler dizide de Burcu Biricik ile başrolü paylaşan Feyyaz Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan'ın vokalisti olduğu ortaya çıkmıştı. Uzun süre Ajda Pekkan'la birlikte çalışan Feyyaz Şerifoğlu, usta sanatçıyla yeniden buluştu.

"HAYATIMIN EN KIYMETLİ GECESİ"

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız'ın son bölümünü Ajda Pekkan'la birlikte izleyen Feyyaz Şerifoğlu o anlarda çekilen fotoğrafı da Instagram'dan paylaştı. Şerifoğlu paylaşımına ,"Ve hayatımın en kıymetli gecesini yaşıyorum. Canım süper starım Ajda Pekkan ile beraber Camdaki Kız izlemek paha biçilemez. İyi ki varsınız" notunu yazdı. Ajda Pekkan da Feyyaz Şerifoğlu'nun yaptığı paylaşımı kendi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

İlgili Haberler
'Camdaki Kız'a damga vuran öpüşme sahnesi!


İlgili Haberler
Nur Sürer 'Camdaki Kız'ın çok tartışılan o sahnesi hakkında konuştu


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
21 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Bırakın da bir açık hava mekanında oturalım artık!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Survivor'ın hazımsızı
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Body shaming
Uğur Alkapar
Öner Döşer
Temkinli açılma zamanı
Öner Döşer
Hande Kazanova
17 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
'Masumlar Apartmanı' sudan ucuz
Suna Akyıldız
Funda Duru
Su Soley: Oturmak insanı söndürür, çalıştıkça ışıldadığımı hissediyorum
Funda Duru
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Güllü yeni imajıyla dikkat çekti