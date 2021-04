Kanal D ekranlarının 3. bölümü ile de sosyal medyanın gündemine oturan dizisi Camdaki Kız ile ilgili her bir detay merak ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından ekrana uyarlanan dizilerden biri olan Camdaki Kız'ın son bölümüne Feride'nin Nalan'ı jinekoloğa götürmesi en çok konuşulan sahneler arasındaki yerini aldı. Diğer yandan hem Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan'ın hikayesi merak edilirken Nur Sürer'in canlandırdığı Feride ile ilgili aramalar da hız kazandı. Camdaki Kız Feride kimdir? Camdaki Kız Feride Nalan'ın annesi mi? Feride Nalan'a neden korse giydiriyor? Camdaki Kız Feride'nin hastalığı nedir? gibi soruların cevapları araştırılıyor.

Camdaki Kız Nalan'ın annesi Feride kimdir?

Nalan’ın annesidir. Aristokrat bir aileden gelir ve emekli edebiyat öğretmenidir. Çok kitap okur, bitkilere düşkündür. Her şeyin organik olanını tercih eder, sağlıklı olmak onun için bir takıntıdır. Çok titiz bir kadındır. Evde fazla eşya sevmez. Her şey yerli yerinde olsun ister. Ailesine oldukça düşkündür. Her şeyi kontrol etmeyi sever. Kontrolü dışında bir durum yaşanırsa, sert tepkiler verir. Sevgisi de, öfkesi de güçlüdür. Geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan’a çektirir.

"Kendini erkeklerden korumalısın"

Nalan'ı nefesini kesecek kadar sıkı bir korse giydiren anne Feride'nin, "Kendini erkeklerden korumalısın. Nikah memurunun karşısına çıkana kadar kimsenin sana dokunmasına izin vermeyeceksin. Eğer öyle bir şey yaparsan, seni evlatlıktan reddederim. Benden gizli bir şey yaparsan nasıl olsa duyarım, sana dünyayı zindan ederim." sözleri ilk bölüme damgasını vuran sahne olmuştu.

Nalan büyük yıkım yaşadı

22 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan üçüncü bölümde Nalan, Sedat ve Cana'nın basına yansıyan gizli aşkını öğreniyor!

Gazetelerde çıkan yasak aşk haberini gören Nalan şoke oluyor. Öğrendiklerine üzülen Nalan, evlilikten vazgeçecek mi?

Sedat geçmişiyle yüzleşti

Camdaki Kız üçüncü bölümde Sedat babasıyla olan acı geçmişine gidiyor!

Babası Rafet ile restleşen Sedat oda hapsindedir ve bu durum onu babasıyla olan geçmişine götürür. Kötü anıları tekrar su yüzüne çıkmıştır.

hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi zeki ve dünyalar güzeli Nalan ile evlenmektir. Nalan ve Sedat'ın yollarının kesişmesiyle neler yaşanacak?

Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan’ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır… Nalan’ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat’ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat’ı Cana’dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.

Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan’ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan’la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?

1954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan[2] Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.İlk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Daha sonra 16 Haziran Hareketi adlı silahlı sol örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapse mahkûm edilen Sarp Kuray ile evlendi.[3] Kadın hakları ile yakından ilgili olan Sürer, politik duruşuyla da bilinmektedir. 2007'de İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına katılan sanatçı, polis tarafından gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı.Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.