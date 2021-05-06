Magazin Camdaki Kız Gülcihan kimdir? Camdaki Kız Sedat'ın annesi Gülcihan kimdir?

Camdaki Kız Gülcihan kimdir? Camdaki Kız Sedat'ın annesi Gülcihan kimdir?

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Camdaki Kız Gülcihan kimdir? Camdaki Kız Sedat'ın annesi Gülcihan kimdir?

Kanal D'nin perşembe akşamlarına damgasını vuran dizisi oyuncu kadrosu ve karakterlerin gerçek hikayeleri merak ediliyor. Camdaki Kız dizisinde Sedat'ın annesi Gülcihan karakterine hayat veren Devrim Yakut kimdir? Rafet'le evlenmeden önce son derece güçlü bir karakter olan Gülcihan, Rafet'le evliliğinden sonra zamanla daha pasif bir kadın olmuştur. İşte Camdaki Kız Gülcihan ile ilgili merak edilen detaylar...

06 Mayıs 2021, Perşembe 20:46 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin her Perşembe akşamları ekrana gelen dizisi Camdaki Kız ile ilgili detaylar araştırılıyor. Camdaki Kız'da oyuncuların hayat verdiği karakterler de ilgiyle takip ediliyor. Camdaki Kız oyuncu kadrosunda yer alan Gülcihan kimdir? Camdaki Kız Gülcihan'a hayat veren Devrim Yakut kimdir?

Camdaki Kız Gülcihan kimdir?

Gülcihan, Rafet Koroğlu’nun karısıdır. Büyük bir aşiret reisinin kızı olduğu için kendine çok güvenen, güçlü bir kadınken Rafet’le olan evliliğinde zamanla pasif, Rafet’ten korkan, başarısızlık hissiyle mücadele etmek zorunda kalan bir kadına dönüşmüştür. En kıymetlisi oğlu Sedat’tır. Sedat’ı çocukluğundan beri el bebek gül bebek yetiştirmiş ama ortaya çıkan sonuç karşısında hep Rafet tarafından beğenilmediği için, yine kendini suçlu hissetmektedir.

Devrim Yakut kimdir?

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. DTCF Tiyatro Bölümü'nde önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı ve 2003 yılına dek burada görev aldı. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı. Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı.

2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Temel oyunculuk dersleri vermektedir. 2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

2006-2007 tiyatro sezonunda Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. Bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında ve Das Das Akademi'de de oyunculuk dersleri vermiştir.2016 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur.

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