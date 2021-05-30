Magazin Camdaki Kız hayranları bu habere çok sevinecek!

Camdaki Kız hayranları bu habere çok sevinecek!

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Camdaki Kız hayranları bu habere çok sevinecek!

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, sevilen dizisi Camdaki Kız hayranlarına büyük müjde! Perşembe akşamlarına damgasını vuran dizi Camdaki Kız'ın soundtrack albümü dijital platformlarda yayınlandı.

30 Mayıs 2021, Pazar 22:10 Son Güncelleme:
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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız dizisinin soundtrack albümü Fırat Yükselir imzasıyla dijital platformlarda yerini aldı.

Daha önce pek çok film ve dizi projesinin müziklerini yapan ve Camdaki Kız’ın müzikleriyle de beğeni toplayan Yükselir; projenin masalsı anlatımını destekleyen masalsı müzikleriyle de adından söz ettiriyor.

Dizideki karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerini analiz ederek, her karakterin hikayesine uygun müzikler yaptığını ifade eden müzisyen; 50 parçanın yer aldığı ve canlı orkestra kullanılarak hazırlanan soundtrack albümünde yurt dışından ve Türkiye’den pek çok farklı solistle çalıştığını ifade etti.


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