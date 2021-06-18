Magazin Camdaki Kız Hayri Erkan Kolçak Köstendil mi olacak?

Camdaki Kız Hayri Erkan Kolçak Köstendil mi olacak?

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Camdaki Kız Hayri Erkan Kolçak Köstendil mi olacak?

Kanal D'nin sevilen dizilerinden Camdaki Kız sezon finali yaptı. Heyecan verici sezon finalinde ortaya çıkan Hayri karakterine kimin hayat vereceği merak ediliyor. Peki, Erkan Kolçak Köstendil Camdaki Kız' a mı katılacak?

18 Haziran 2021, Cuma 21:55 Son Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizilerinden Camdaki Kız sezon finaliyle heyecan yarattı. Sezon finalinde yüzü görünmeyen Hayri karakterine kim hayat vereceği merak konusu oldu.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL CAMDAKİ KIZ' A MI KATILACAK?

Camdaki Kız'ın başrollerinden olan Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan'ın hayatında önemli gelişmelerin yaşanacağı yeni bir sezon izleyicileri bekliyor. Heyecan verici sezon finali ile seyirci karşısına geçen Camdaki Kız'da Hayri karakterini kimin canlandıracağı merak edilirken Hayri'yi Erkan Kolçak Köstendil'in oynayacağı iddiaları ortaya atıldı. Ancak henüz net bir açıklama yapılmadı.


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