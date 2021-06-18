Camdaki Kız Hayri Erkan Kolçak Köstendil mi olacak?

Kanal D'nin sevilen dizilerinden Camdaki Kız sezon finaliyle heyecan yarattı. Sezon finalinde yüzü görünmeyen Hayri karakterine kim hayat vereceği merak konusu oldu.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL CAMDAKİ KIZ' A MI KATILACAK?

Camdaki Kız'ın başrollerinden olan Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan'ın hayatında önemli gelişmelerin yaşanacağı yeni bir sezon izleyicileri bekliyor. Heyecan verici sezon finali ile seyirci karşısına geçen Camdaki Kız'da Hayri karakterini kimin canlandıracağı merak edilirken Hayri'yi Erkan Kolçak Köstendil'in oynayacağı iddiaları ortaya atıldı. Ancak henüz net bir açıklama yapılmadı.



