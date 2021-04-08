Camdaki Kız ile Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı

Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Camdaki Kız”, bu akşam 20.00'de Kanal D ekranından izleyiciyle buluştu.

Son dönemde gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan dizileriyle büyük bir başarı yakalayan ve izleyicinin kalbinde taht kuran diziler yapan OGM Pictures, bu kez de “Camdaki Kız”la adından söz ettiriyor.

Gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız’da; Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırıyor. Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek’in oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu kaleme alıyor, yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

Aynı sezonda 4 dizi

Burcu Biricik’in Nalan karakterini canlandırdığı ve Feyyaz Şerifoğlu’nun da Hayri karakterine hayat verdiği Camdaki Kız henüz ekrana gelmeden fragmanıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fragmanıyla merak uyandıran dizi ile aynı zamanda Türk televizyonlarında bu akşam bir ilk daha yaşandı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Doğduğun Ev Kaderindir’, ‘Masumlar Apartmanı’ ve ‘Kırmızı Oda’dan sonra ‘Camdaki Kız’la dördüncü eseri aynı sezonda ekranlarda yer almış oldu.



















