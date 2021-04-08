Magazin Camdaki Kız ile Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı

Camdaki Kız ile Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı

Magazin

Camdaki Kız ile Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizisi “Camdaki Kız” ilk bölümü ile ekrana geldi.

08 Nisan 2021, Perşembe 19:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Camdaki Kız”, bu akşam 20.00'de Kanal D ekranından izleyiciyle buluştu.

Son dönemde gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan dizileriyle büyük bir başarı yakalayan ve izleyicinin kalbinde taht kuran diziler yapan OGM Pictures, bu kez de “Camdaki Kız”la adından söz ettiriyor.

Gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız’da; Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırıyor. Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek’in oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu kaleme alıyor, yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

Aynı sezonda 4 dizi

Burcu Biricik’in Nalan karakterini canlandırdığı ve Feyyaz Şerifoğlu’nun da Hayri karakterine hayat verdiği Camdaki Kız henüz ekrana gelmeden fragmanıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fragmanıyla merak uyandıran dizi ile aynı zamanda Türk televizyonlarında bu akşam bir ilk daha yaşandı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Doğduğun Ev Kaderindir’, ‘Masumlar Apartmanı’ ve ‘Kırmızı Oda’dan sonra ‘Camdaki Kız’la dördüncü eseri aynı sezonda ekranlarda yer almış oldu.





İlgili Haberler
İbo Show'un bu haftaki konukları belli olduBir Zamanlar Çukurova'da sürpriz! Hünkar Yaman yeniden ortaya çıkıyor


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
8 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
NFT çılgınlığı sarmış dört bir yanımı...
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Yas süreci bittiğinde
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Mekanlar taşınıyor
Uğur Alkapar
Öner Döşer
5 Nisan haftasına astrolojik bakış: Bağışıklığınızı güçlendirin!
Öner Döşer
Hande Kazanova
5 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Olaylı gecenin perde arkası
Suna Akyıldız
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Billie Eilish
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı 17'nci ölüm yıl dönümünde unutulmadı