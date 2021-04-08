Camdaki Kız ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği iddialı projesi Camdaki Kız ilk bölümü sosyal medyaya damgasını vurdu.

Annesi Feride ile Nalan arasında geçen diyalog izleyenleri derinden etkiledi. Küçük yaştan beri kıyafetlerinden beslenmesine kadar annesinin baskılarına maruz kalan Nalan'ın, ilk regl olduğu gün, annesinin erkekler ve namus konusunda verdiği öğütleri hatırlaması etkileyici anlara neden oldu.

Kızı Nalan'ı banyodan sonra giydiren Feride'nin katı tavırları merak uyandırırken, Nalan'ın geçmişte yaşadığı ve sır gibi sakladığı travması ilk sahnede bazı ipuçlarını verdi.

"Kendini erkeklerden korumalısın"

Geçmişi hatırlayan Nalan'ın ilk regl olduğu döneme gittiği anda annesinin, "Bunu da giyeceksin. Her genç kıza bu yaşlarda başlar. Namusunla evlenene kadar bu giyilecek." diyerek telkinde bulunması ekranlara geldi.

Kızına sıkı bir korse giydiren anne Feride'nin, "Kendini erkeklerden korumalısın. Nikah memurunun karşısına çıkana kadar kimsenin sana dokunmasına izin vermeyeceksin. Eğer öyle bir şey yaparsan, seni evlatlıktan reddederim. Benden gizli bir şey yaparsan nasıl olsa duyarım, sana dünyayı zindan ederim." sözleri ilk bölümde yer alan çarpıcı gelişmelerden oldu.

Sosyal medyada gündem oldu

Camdaki Kız ilk bölümüyle Twitter'da gündem oldu. İşte dizi ile ilgili yapılan yorumlardan bazıları:

Yine ruh hastası psikopat bir anne ve yine kızının arkasında duran mantıklı harika bir baba

Adam kahvaltı da sadece 25 gr. peynir yiyor, ben onu kahvaltıyı hazırlarken öylesine ağzıma atıyorum

25 gr peynir ve 5 zeytinle kahvaltıyı sınırlayan babasının parasını lüks arabalara yatıran kral

Burcu Biricik'in güzelliğinden diziye odaklanamıyorum

Genç kız olunca ilk önce erkeklerden korkması öğretilmiş

Vee yine hastalıklı bir annenin elinde, çocukluğunu bile yaşayamamış, neredeyse hiç çocuk olamamış bir kız..

Nalan'ın annesini görünce Safiye'ye bir kez daha şükrediyorum

Gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız’da; Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırıyor. Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek’in oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu kaleme alıyor, yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.



