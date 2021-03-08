Camdaki Kız 'Kayıt' dedi

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı ‘Camdaki Kız’da ana karakter ‘Nalan’ı Burcu Biricik canlandırıyor. Önemli isimlerin bulunduğu kadroda Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek de yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturuyor. ‘Camdaki Kız’, çok yakında Kanal D’de.

EKRAN FOBİSİ

Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Nişantaşı’nda görüntülenen Hande Ataizi “Ekip çok iyi. Hikaye ve karakterler çok güzel. Her şey yerine oturmuş vaziyette. Kanal D bana uğurlu gelir, hep iyi işlerim orada olmuştur” dedi. Ataizi “Ekranda pek kendimi izlemem ama öncesinde iyi hazırlık yaparım. Ne hata yapmışım, iyi miyim diye çok fazla kurcalamam. İyi oynadığımı hissederim zaten. Ekranda kendimi görme fobim var” diye konuştu.

ETKİLEYİCİ HİKAYE

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Ancak kısa bir zaman sonra Nalan ve Sedat’ın hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir. ‘Camdaki Kız’, “Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?” gibi soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.