Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi ve Enis Arıkan gibi başarılı oyuncuları kadrosunda toplayan Camdaki Kız dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta ekranlara gelen 21. bölümde ise, Muzo’nun sevgilisi Melisa’nın boynundaki dövme dikkat çekiyor. Genç kadının dövmesinde kalp içinde 17 rakamı yer alıyor. Bu ilginç dövmenin anlamı ise Camdaki Kız dizisinin takipçileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor….

CAMDAKİ KIZ’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Adil’i Cana ile gören Nalan; Cana’nın evine giderek onu babasından uzak durması konusunda uyarır.

Cana ise parasız kaldığı için Alp’in güvenini tekrar kazanmaya çalışırken, Adil’le konuşmayı sürdürür.

Yeni otel için düzenlenen basın toplantısında Nalan’a yöneltilen sorular ve ilgi Sedat’ı sinirlendirir.

Muzo’nun kız arkadaşı olduğunu öğrenen Gülcihan, Melisa ile tanışmak için konakta yemek organize eder.

CAMDAKİ KIZ MELİSA’NIN DÖVMESİNİN ANLAMI NE?

Camdaki Kız’ın son bölümünde Muzo, bir sevgilisi olduğunu söyledi ve Nalan ve Sedat ile bir tanışma yemeğinde bir araya gelerek Melisa’yı tanıştırdı.

Ancak Melisa Muzo tarafından sevgilisi rolünü oynamak için tutulmuş bir kadındı. Sedat’ı gören Melisa büyük şaşkınlık yaşarken, Sedat da Melisa’yı nereden gördüğünü hatırlamaya çalışmıştı. Bölüm içerisinde, Melisa’nın Sedat ile birlikte olduğu ancak o sırada Sedat’ın sarhoş olmasından dolayı Melisa’yı hatırlamadığı ortaya çıktı.

Bu hafta Gülcihan, Muzo’nun sevgilisi ile tanışmak için bir yemek düzenlerken, yayınlana fragmanda, Melisa’nın 17 yazan dövmesi dikkatlerden kaçmadı.

Dövmenin ne anlama geldiğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak Sedat’ın Melisa’yı bu dövmeden hatırlayacağı tahmin ediliyor…