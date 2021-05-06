Camdaki Kız Nalan çocukluğunu kim oynuyor?

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteri izleyici tarafından dikkat çekiyor. Dizide Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan'ın küçüklüğü de ilgiyle takip ediliyor. Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın çocukluğunu Işıltı Su Alyanak canlandırıyor. Camdaki Kız Nalan'ın çocukluğunu canlandıran Işıltı Su Alyanak kimdir.

Camdaki Kız Nalan'ın çocukluğunu oynayan Işıltı Su Alyanak kimdir?

Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın küçüklüğüne Işıltı Su Alyanak hayat veriyor. Işıltı Su Alyanak henüz 14 yaşındadır. İzmir'li olan genç oyuncu çok fazla projede yer almamıştır. Lise eğitimini devam eden Işıltı Su Alyanak kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazandı.