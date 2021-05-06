Camdaki Kız Nalan çocukluğunu kim oynuyor?
Kanal D'nin milyonları ekrana kilitleyen dizisi Camdaki Kız ile ilgili her detay izleyici tarafından merak ediliyor. Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakterinin küçüklüğünü kimin oynadığı araştırılıyor. Nalan'ın küçüklüğüne Işıltı Su Alyanak hayat veriyor. Peki Camdaki Kız Nalan'ın küçüklüğüne hayat veren şıltı Su Alyanak kimdir?
06 Mayıs 2021, Perşembe 22:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteri izleyici tarafından dikkat çekiyor. Dizide Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan'ın küçüklüğü de ilgiyle takip ediliyor. Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın çocukluğunu Işıltı Su Alyanak canlandırıyor. Camdaki Kız Nalan'ın çocukluğunu canlandıran Işıltı Su Alyanak kimdir.
Camdaki Kız Nalan'ın çocukluğunu oynayan Işıltı Su Alyanak kimdir?
Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın küçüklüğüne Işıltı Su Alyanak hayat veriyor. Işıltı Su Alyanak henüz 14 yaşındadır. İzmir'li olan genç oyuncu çok fazla projede yer almamıştır. Lise eğitimini devam eden Işıltı Su Alyanak kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazandı.