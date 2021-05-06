Camdaki Kız Nalan, Prenses Diana mı?

Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterinden sonra Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle gündemden düşmeyen Burcu Biricik zarafetiyle ve giyim tarzıyla çok konuşuldu. Giydiği kıyafetler, takıları, hareketleriyle gerçek bir prenses havasına sahip olan Nalan, bir döneme damga vuran Prenses Diana'ya benzerliğiyle izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor.

Kraliyet'ten esinlendi

‘Camdaki Kız’ın stil danışmanı Aslı Naibi Sarı, ‘Nalan’ prensesler gibi büyütüldüğü için onun tarzını yaratırken dünyaca ünlü kraliyet ailelerinin kadınlarından esinlendiklerini söylüyor. İlk iki bölümdeki tarzların birçoğunu Cambridge Düşesi, Prens William’ın eşi Kate Middleton’ın üzerinde görmüştük. İşte Sarı’nın açıklamaları...

"GUSTOSU VAR"

‘Nalan’ın duruluğu ve naifliği bizde bir prenses izlenimi oluşturdu. Güngörmüş bir ailenin kızı ve kendine has bir gustosu var. Anlattığımız masalın prensesi ‘Nalan’dı ve ona uygun seçimler yaptık. Yapımcımız Onur Güvenatam ve yönetmenimiz Nadim Güç ile de aynı fikirdeydik.

Nalan’ın nişan sahnesinde giydiği pembe elbise Kate Middleton’dan esinlenilmiş.

Hazırlık aşamasında yaptığım sunumda Kate Middleton, Lady Diana, İspanya Kraliçesi Letizia, Ürdün Kraliçesi Rania, Hollanda Kraliçesi Maxima, kraliyet ailelerinden birçok isim ve Amal Clooney vardı. Onların tarzlarından Nalan’daki bu prenses havasına uyan iddialı ama sade seçimler yaptık. Bazı kostümlerimizi diktirdik ama çoğunlukla tasarımcılarla çalışıyoruz.

Nalan da Cambridge Düşesi Kate gibi ata biniyor.

ZAMANSIZ ELBİSE

‘Sedat’la ilk yemek sahnesinde giydiği beyaz elbiseyi aslında Lady Diana’dan esinlendik. Kanada seyahatinde giydiği bir elbiseydi. ‘Nalan’a annesi tarafından sandıktan çıkarılıp verildiği için zaten zamansız bir elbise olmalıydı. Nalan’ın duruluğunu ifade etmek için de beyazdan iyi bir seçim olamayacağını düşündük. Taktığı küpelerle de görünümünü günümüze uyarladık.