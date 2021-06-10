Magazin Camdaki Kız oyuncuları söyledi, Burcu Biricik paylaştı

Camdaki Kız oyuncuları söyledi, Burcu Biricik paylaştı

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Camdaki Kız oyuncuları söyledi, Burcu Biricik paylaştı

9. bölümüyle sezon finali yapan Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın oyuncuları son set gününde 'Elbet bir gün buluşacağız' şarkısını seslendirdiler. Dizinin Nalan'ı Burcu Biricik ise o anların videosunu "Camdan sesler korosu" notuyla paylaştı.

10 Haziran 2021, Perşembe 22:52 Son Güncelleme:
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Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, bu akşam ekrana gelen 9. bölümüyle sezon finali yapıyor.

Sevilen dizinin oyuncuları Nalan ve Sedat'ın düğün sahnesinde çekimlerinde buluştu. Çekimlerin son gününde bir araya gelen ünlü oyuncular 'Elbet bir gün buluşacağız' şarkısını seslendirdi.

Burcu Biricik de o anları "Camdan sesler korosu. Canım kamera arkası ve de önü ekip. Güzel bir tatili hakettik be. Yeni sezonda kavuşmak dileğiyle" notuyla paylaştı.

https://www.instagram.com/p/CP8g6FPBBV0/?utm_source=ig_web_copy_link


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