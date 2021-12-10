Camdaki Kız perşembe akşamına damga vurdu

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her bölümü ile adından söz ettiren dizisi Camdaki Kız, 23’üncü bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan bu bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategorisinde 8,39 reyting % 19,47 izlenme payı ile, AB kategorisinde 9,77 reyting %25,05 izlenme payı ile, ABC1 kategorisinde ise 9,96 reyting % 21,89 izlenme payı ile üç kategoride de birinci olarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

Camdaki Kız’ın bu bölümünde, tüm cesaretini toplayıp Adil ve Cana’nın karşısına çıkan Nalan, babasından beklemediği bir tepki ile karşılaştı ama yine de gördüklerini Feride’ye anlattı. Cana’ya gözdağı vermek isteyen Feride, onu eve yemeğe davet etti. Rafet ile karşılaşmanın kıyısından dönen Melisa, Muzo’nun Nalan’a olan ilgisini fark etti. Adil’in gittiği mezarlığın peşine düşen Nalan, Feride ve Adil’den umduğu yanıtları alamayınca Hayri ile birlikte mezarlığı tekrar ziyaret etti. Feride, büyük sırrını Nalan’dan saklamak için uğraşsa da Nalan mezarlıkta yazan ismi öğrendi.

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şeri-foğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.







