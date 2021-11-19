Magazin Camdaki Kız perşembe gününün galibi oldu

Camdaki Kız perşembe gününün galibi oldu

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Camdaki Kız perşembe gününün galibi oldu

Kanal D ekranlarında her hafta perşembe günü ekrana gelen ekranların fenomen dizisi Camdaki Kız dün akşam yayınlanan bölümüyle sosyal medyada damga vurdu.

19 Kasım 2021, Cuma 11:24 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her bölümü ile adından söz ettiren dizisi Camdaki Kız, önceki akşam 20’inci bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan bu bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategorisinde 8,88 reyting % 21,07 izlenme payı ile, AB kategorisinde 10,98 reyting %28,57 izlenme payı ile, ABC1 kategorisinde ise 11,20 reyting % 26.04 izlenme payı ile üç kategoride de birinci olarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

CAMDAKİ KIZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Camdaki Kız’ın bu bölümünde havaalanına giderek Sedat’ı eve döndürmeyi başaran Nalan, Rafet Bey’i de çocuklarını affetmeye ikna etti. Tüm ailesini tekrar konakta toplayan Rafet, onlara bir şans daha verdi. Feride’nin de ısrarlarıyla kendisine gelen dergi kapak çekimi teklifini kabul eden Nalan, Sedat’a karşı gücü eline almak üzere harekete geçmeye başladı. Muzo ise Nalan’a benzetmeye çalıştığı yalancı sevgilisi Melisa’yı Nalan ve Sedat ile tanıştırdı. Nalan, Sedat’ı Cana ile yakalayacağını zannederken Cana ile buluşmaya gelenin Adil olduğunu gördü.


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