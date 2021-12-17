“Camdaki Kız” Perşembe’nin en çok izlenen yapımı oldu

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anla-tıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü izleyicinin heyecanını dorukta tutan anlarıy-la Perşembe akşamına damgasını vurdu.

MELİSA KÖŞEYE SIKIŞTI

Camdaki Kız’ın bu bölümünde, Sema hakkındaki gizemi çözmek üzere Feride’yi sıkıştıran Nalan, Feride’nin sinir krizi geçirmesine tanık oldu ama bu sırrın peşini bırakmadı. Feride ise geri adım atmayarak, Nalan’ı Sema’nın onun ablası olduğuna inandırdı. Alper’in tehdidi üzerine Cavit’ten yardım isteyen Sedat’a, yeni otelde ortak olma şartını koşan Cavit’in teklifi konakta bomba etkisi yarattı. Hayri’nin ısrarıyla gittiği holdingde Rafet ile karşılaşan Melisa, köşeye sıkıştı.

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Dev-rim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şeri-foğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğ-rul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan’ın kale-me aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı Kanal D’de….