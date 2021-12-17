Magazin “Camdaki Kız” Perşembe’nin en çok izlenen yapımı oldu

“Camdaki Kız” Perşembe’nin en çok izlenen yapımı oldu

Magazin

“Camdaki Kız” Perşembe’nin en çok izlenen yapımı oldu

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her bölümü ile adından söz ettiren dizisi Camdaki Kız, 24’üncü bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan bu bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre AB kategorisinde 8,95 reyting ve yüzde 22,08 izlenme payı ile birinci oldu.

17 Aralık 2021, Cuma 11:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anla-tıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü izleyicinin heyecanını dorukta tutan anlarıy-la Perşembe akşamına damgasını vurdu.

MELİSA KÖŞEYE SIKIŞTI

Camdaki Kız’ın bu bölümünde, Sema hakkındaki gizemi çözmek üzere Feride’yi sıkıştıran Nalan, Feride’nin sinir krizi geçirmesine tanık oldu ama bu sırrın peşini bırakmadı. Feride ise geri adım atmayarak, Nalan’ı Sema’nın onun ablası olduğuna inandırdı. Alper’in tehdidi üzerine Cavit’ten yardım isteyen Sedat’a, yeni otelde ortak olma şartını koşan Cavit’in teklifi konakta bomba etkisi yarattı. Hayri’nin ısrarıyla gittiği holdingde Rafet ile karşılaşan Melisa, köşeye sıkıştı.

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Dev-rim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şeri-foğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğ-rul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan’ın kale-me aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı Kanal D’de…. 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Şans ve aşk ‘Aslan’lardan yana
Filiz Özkol
Gökçen Erdoğan
Doğum ve sonrasının cinsel hayata etkileri…
Gökçen Erdoğan
Mehmet Coşkundeniz
Bir gün yine uzaydayız
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Ne kaybettiğimizin farkında mıyız?
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Pamuk ipliği
Uğur Alkapar
Öner Döşer
Venüs gerilemesi başlıyor
Öner Döşer
Hande Kazanova
13 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Kraliçeler belli
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ceplerindeki şakalar hiç bitmesin
Funda Duru
Yasemin Candemir
En güzel parti davetli olmadığımız parti mi?
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aleyna Tilki'ye mahkemeden şoke eden ceza!