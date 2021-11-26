Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Muzo, kız arkadaşı Melisa’yı ailesiyle tanıştırırken hem Sedat’ın Melisa’yı tanıması hem de Hayri’nin genç kadını evde görmesi olayların daha da karışmasına neden olur. Diğer yandan Cana’yı Adil Bey’le gören Nalan, Cana’dan hesap sormaya gider. İşte, Kanal D seyircisini nefessiz bırakan Camdaki Kız’ın son bölümünü full izleyebileceğini link…

CAMDAKİ KIZ’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sedat, Muzo’nun ailesiyle tanıştırdığı sahte kız arkadaşı Melisa’nın kim olduğunu boynundaki dövmeden tanıyınca şok olur. Diğer yandan Muzo, Melisa'yı konağa getirirken Hayri'nin onu görmemesi için Hayri'yi gönderir. Çünkü Melisa Hayri'nin kendini görmesinden çok korkmaktadır. Muzo gecenin sonunda Melisa'yı evine bırakmak isterken Hayri'nin gelişiyle her şey alt üst olur.

Feride, Adil'in tavırlarından gitgide şüphelenmektedir. Adil'in telefonda mesajlaşması ve evden aniden çıkmasıyla Feride, bu durumdan iyice şüphelenir ve Adil'in gizli kapaklı bir şeyler çevirdiğini hissederek kocasını yakın takibe alır.

Nalan, babasıyla Cana’yı birlikte görmesinin ardından onunla yüzleşmeye evine gider. Cana ise konunun Adil'le ilgili olduğunu ilk başta anlamasa da öğrenince şaşırmaz. Çünkü Cana Adil'i kullanarak Sedat'ı kışkırtma planı yapmaktadır. Diğer yandan parasız kaldığı için Alp’in güvenini tekrar kazanmaya çalışır ama bu süre içinde de Adil’le konuşmaya devam eder.

Sedat, yeni otel için düzenlenen basın toplantısında Nalan’a yöneltilen sorular ve ilgi karşısında sinirlenir ve sert bir çıkış yapar. Selen, kardeşinin kıskançlığını fark edince toplantıyı apar topar sonlandırır…

CAMDAKİ KIZ’IN SON BÖLÜMÜNÜ FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN







