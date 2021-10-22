Camdaki Kız, 16. bölümü ile yine izleyenleri Kanal D ekranlarına kilitledi. Son bölümde Alp, Sedat ve Cana’yı herkese rezil etmekle tehdit etmişti. Yeni bölümde ise bu ihanet haberi daha fazla kişiye ulaşıyor. Diğer yandan Nalan’ın hamile olmadığını öğrenen Hayri de büyük sevinç yaşıyor. Diziyi internetten izlemek isteyenler için Kanal D Camdaki kız 16. bölüm full izleme linkini ve Camdaki Kız’ın son bölümüne ait ayrıntıları bir araya getirdik…

CAMDAKİ KIZ’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Feride, Alp'in Sedat ve Cana'nın ilişkisini itiraf etmesinin ardından Alp'i evinden uzaklaştırır. Sedat'ın Cana'yla olan ilişkisinin devam ettiğini öğrenmesi Feride'yi çileden çıkarır.

Kızının mutluluğunu bozmamak için ihaneti saklama kararı alan Feride, Cana'yı dize getirmeye çalışır. Ancak Alp, boşanmaya ve ihaneti Nalan'a söylemeye kararlıdır.

Cana, Alp’i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır. Nalan’ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.

Cana ve Alp’in boşanma haberlerinin basında duyulması konakta gerginlik yaratırken, Nalan dışında herkes işin aslını bilmektedir. Selen, Gülcihan ve Rafet’in evliliklerinin 35’inci yıl için Gülcihan’a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz beklemektedir.

KANAL D CAMDAKİ KIZ’IN 16. BÖLÜMÜNÜ FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN