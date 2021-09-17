Magazin Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Muzo'dan tokat gibi sözler

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Muzo'dan tokat gibi sözler

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Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Muzo'dan tokat gibi sözler

Kanal D ekranlarının izlenme rekoru kıran dizisi Camdaki Kız heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana geldi. İnanılmaz olayların yaşandığı Camdaki Kız 11. bölümün ardından Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanında Nalan'la telefonla konuşan Feride'nin "Ben senin annen değilim demesi dikkat çekti. İşte Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı ve diğer detaylar...

17 Eylül 2021, Cuma 00:26 Son Güncelleme:
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Heyecan dolu bir bölüm daha geride kalırken Camdaki Kız 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nalan'ı dürbünle izleyen Feride'yi fark eden Muzo, Feride'nin kapısına dayanıp isyan eder. Muzo'nun konuşması fragmana damga vurdu: ''Siz çocuğu için yaşadığını zanneden ama onu yavaş yavaş yok eden annelerdensiniz!'' Yayınlanan son bölümün ardından merakla beklenen Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Camdaki Kız ile ilgili detaylar...

Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı


Herkesi gözü Nalan'ın üzerinde

Camdaki Kız 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde Nalan, davetli olarak katıldığı defilede ilgi odağı olur. Herkesin gözü onun üzerindedir. Bu durum Cana'yı rahatsız eder. Ancak Nalan, kendine olan güvenini bu sayede biraz daha güçlendirir.

Rafet'e büyük şok!

Selen'in , defilede final elbisesini neredeyse ev fiyatına alması gündem oldu. Ailede bu konu açılınca ise Rafet, şoke oldu.

Hayri Nalan'a aşık mı?

Camdaki Kız 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde Hayri, merak uyandırmaya devam ediyor. Nalan'ı yakın markaja alan Hayri ona aşık mı?

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