Heyecan dolu bir bölüm daha geride kalırken Camdaki Kız 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nalan'ı dürbünle izleyen Feride'yi fark eden Muzo, Feride'nin kapısına dayanıp isyan eder. Muzo'nun konuşması fragmana damga vurdu: ''Siz çocuğu için yaşadığını zanneden ama onu yavaş yavaş yok eden annelerdensiniz!'' Yayınlanan son bölümün ardından merakla beklenen Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Camdaki Kız ile ilgili detaylar...

Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı





Herkesi gözü Nalan'ın üzerinde

Camdaki Kız 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde Nalan, davetli olarak katıldığı defilede ilgi odağı olur. Herkesin gözü onun üzerindedir. Bu durum Cana'yı rahatsız eder. Ancak Nalan, kendine olan güvenini bu sayede biraz daha güçlendirir.

Rafet'e büyük şok!

Selen'in , defilede final elbisesini neredeyse ev fiyatına alması gündem oldu. Ailede bu konu açılınca ise Rafet, şoke oldu.

Hayri Nalan'a aşık mı?

Camdaki Kız 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde Hayri, merak uyandırmaya devam ediyor. Nalan'ı yakın markaja alan Hayri ona aşık mı?