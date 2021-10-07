Camdaki Kız, 14. bölümüyle milyonlarca izleyiciyi Kanal D ekranlarına kilitledi. Son bölümde, Hayri, Rafet Bey’in şoförü olarak işe başlamıştı. Yeni bölümde ise Nalan Hayri’den yardım istiyor. Diğer yandan Hayri Nalan’a hediye alıyor. İşte, dizinin yeni bölümünü televizyon ekranlarında izleyemeyenler için Kanal D Camdaki Kız 14. bölüm canlı izleme bağlantısı…

CAMDAKİ KIZ’IN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Camdaki Kız 30 Eylül Perşembe akşamı, nefes kesen bir finalle izleyicileri merak içerisinde bırakmıştı. Eve gelmeyip o gece otelde kalacağını söyleyen Sedat’a sürpriz yapan Nalan, Gece Sedat’ın kaldığı otele gitti.

Genç karı koca yakınlaştığı sırada aynı otel odasında Cana’nın da olduğunda habersizlerdi. Ancak son anda Cana’yı gören Sedat büyük şok yaşadı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir yaşam hikayesine dayanan Camdaki Kız 14. Bölümünde de birbirinden heyecanlı olaylara sahne oluyor.

Rafet Bey’in şirketin yönetimini çocuklarına bırakma kararı Selen ve Sedat arasındaki rekabetin artmasına neden olurken, Sedat sonunda babasının çok istediği yeri alarak, babasının gözüne girmeyi başarıyor.

Feride ise Nalan’ın üzerindeki baskılarını artırarak devam ediyor. Uzun zamandır diziye dahil olması beklenen Hayri ise kısa zaman içinde Rafet beyin şoförü olurken, Nalan ile de yakınlaşmaya başlıyor.

Sedat Nalan’a daha yakınlaşıp, onu tahmininden çok sevdiğini söylerken, Cana ile olan ilişkisine de devam ediyor. Bir gece, Sedat gizli şekilde Cana ile telefonda konuşurken, söylediği sevgi sözcüklerine Nalan da tanık oluyor.

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