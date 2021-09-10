Camdaki Kız yeni sezon 10. Bölümle yine izleyiciyi Kanal D ekranlarına kilitledi. Sezon finalinde Nalan ve Sedat evlenmişti. Artık yeni bir hayata adım adan çiftin burada bile Feride’nin baskılarından kurtulamadığı görüldü. İşte, Camdaki Kız yeni sezon ilk bölümde neler oldu? sorusuna yanıt arayanlar için Camdaki Kız yeni sezon 10. bölüm full izleme bağlantısı…

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız yeni sezon ilk bölümde, Sedat ve Nalan düğünlerinin ardından yeni hayatlarına adım atmışlardır. Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer’e emanet etmiştir ancak yaşadıkları Muzaffer’e ağır gelmekte ve uzaklara gitmeyi planlamaktadır. Cana ise Sedat’ın hayatındaki yerini kaybetmek istemez ve vakit kaybetmeden soluğu Nalan ve Sedat’ın arkadaş buluşmasında alır.

Nalan, bir yandan yeni hayatına ve Rafet Koroğlu’nun baskın dünyasına alışmaya çalışırken, bir yandan da annesinin baskılarıyla uğraşır. Düğün sonrası Feride ve Adil’i ziyaret eden Sedat ve Nalan, Feride’nin evlilikleriyle ilgili nasihatlerinden kaçamayacaklardır.

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON 10. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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