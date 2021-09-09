Magazin Camdaki Kız yeni sezon ne zaman, bugün mü? İşte Camdaki Kız yeni sezon fragmanı

Camdaki Kız yeni sezon ne zaman, bugün mü? İşte Camdaki Kız yeni sezon fragmanı

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Camdaki Kız yeni sezon ne zaman, bugün mü? İşte Camdaki Kız yeni sezon fragmanı

Camdaki Kız yeni sezon yine birbirinden heyecanlı olaylar ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara geliyor. Sezon finaliyle ekranlara bir süre veda eden dizinin hayranları yeni bölümleri heyecanla bekliyordu. Peki, Camdaki Kız yeni sezon ne zaman, bugün mü? İşte Camdaki Kız yeni sezon fragmanı…

09 Eylül 2021, Perşembe 15:03 Son Güncelleme:
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Camdaki Kız yeni sezon bomba gibi bir bölümlerle Kanal D ekranlarına geliyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden uyarlanan ve gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenen dizi, ilk sezonunda büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Peki, Camdaki Kız yeni sezon ne zaman, bugün mü? İşte Camdaki Kız yeni sezon fragmanı…

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Camdaki Kız yeni sezon 9 Eylül Perşembe akşamı (Bugün) Kanal D ekranlarında olacak.

İŞTE CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON FRAGMANI

Sedat ile nikah masasına oturan Nalan artık yeni bir hayata başlamıştır. Genç kadın bir yandan bu yeni hayata ayak uydurmaya çalışırken, bir yandan Sedat diğer yandan da Feride'nin sorunlarıyla baş etmeye çalışacaktır.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

  • Nalan: Burcu Biricik
  • Sedat: Feyyaz Şerifoğlu
  • Feride: Nur Sürer
  • Gülcihan: Devrim Yakut
  • Muzo: Enis Arıkan
  • Döndü: Feri Baycu Güller
  • Tako: Hamza Yazıcı
  • Cana: Hande Ataizi
  • Billur: Merve Polat
  • Hafize: Nihal Menzil
  • Selen: Selma Ergeç
  • Adil: Şerif Erol
  • Rafet: Tamer Levent
  • Levent: Tuğrul Tülek

 

 

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