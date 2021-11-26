Camdaki Kız zirvede

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her bölümü ile adından söz ettiren dizisi Camdaki Kız, önceki akşam 21’inci bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan bu bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategorisinde 8,60 reyting % 20,05 izlenme payı ile, AB kategorisinde 9,76 reyting %23,90 izlenme payı ile, ABC1 kategorisinde ise 10,56 reyting % 23,47 izlenme payı ile üç kategoride de birinci olarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

Camdaki Kız’ın bu bölümünde Nalan, Cana ile Adil’i birlikte görmenin şokunu yaşarken, Sedat’a gördüklerini anlattı. Sedat’ın kendisine anlattıklarıyla tatmin olmayan Nalan, soluğu Cana’nın evinde aldı. Rafet ile arasını düzelten Sedat, yeni otellerinin basın toplantısında güç gösterisi yapmayı planlarken, Nalan’a odaklanan basın Sedat’ın planını bozdu. Muzo, Gülcihan’ın yoğun ısrarları üzerine Melisa’yı konağa yemeğe getirdi. Yemekte tüm aileyi etkilemeyi başaran Melisa’nın dövmesini gören Sedat; onunla geçmişini hatırladı. Hayri’nin konağa beklenmedik ziyareti ise Muzo ve Melisa’ya gergin anlar yaşattı.

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şeri-foğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

Camdaki Kız yeni bölümleriyle her perşembe akşamı Kanal D ekranlarında...