'Camdaki Kız' zirvedeki yerini korudu

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı 'Camdaki Kız’ın 6 Mayıs akşamı ekrana gelen yeni bölümü yine ilgiyle izlendi. Kantar Media’nın verilerine göre; AB kategorisinde 11.24 reyting ve 24.36 izlenme payıyla, ABC1 kategorisinde 10.37 reyting ve 20.79 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapım oldu.

Camdaki Kız’ın beşinci bölümünde; yaşanan onca olaydan sonra Sedat ve Nalan tekrar birlikte olmaya karar verdi. Sedat, başına gelenlerden sonra babasından da gördüğü şefkat ile hayatında ikinci bir şans yakaladığına inanır. Nalan'la birlikte olmak istediğine karar veren Sedat, ona yüzüğü geri verir. Ve Nalan ve Sedat, kameralar önünde aşklarını herkese ilan eder.

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor.

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç üstlendiği 'Camdaki Kız', yeni bölümleri ile her perşembe Kanal D’de.







