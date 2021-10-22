Camdaki Kız zirvedeki yerini korudu

Kantar Medya’nın verilerine göre; Camdaki Kız'ın yeni bölümü, Total kategorisinde 7,91 reyting ve yüzde 21,31 izlenme payı ile, AB kategorisinde 10,25 reyting ve yüzde 28,64 izlenme payı ile, ABC1 kategorisinde ise 9,66 reyting ve yüzde 24,37 izlenme payı ile günün en çok izlenen dizisi oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın 16'ncı bölümü, seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla perşembe akşamına damgasını vurdu.

SEDAT VE CANA SON ÇARE FERİDE'DEN YARDIM İSTİYOR

Feride, Alp’in Nalan’la konuşup, Cana-Sedat ilişkisini Nalan’a anlatmasını engelledi. Selen’in hamilelik yalanı daha da büyürken; Hayri, Nalan’ın hamile olmadığını anlayınca çok sevindi. Rafet ve Gülcihan’ın 40'ıncı evlilik yıldönümlerinin kutlandığı partide yayınlanan görüntüler herkesi şaşırttı.