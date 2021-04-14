Bu hafta ikinci bölümü ile ekrana gelecek olan dizi Camdaki Kız'da heyecan yine dorukta olacak. Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Nalan için zor günler başlıyor!

Sedat'ın Nalan ile evlenmesine karar veren aileler için çocuklarının fikirlerinin hiç önemi yoktur. Sdat Canan ile görüşmeye devam ederken Nalan ise annesinin baskılarına maruz kalmaktadır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan için zor günler artık başlamak üzeredir.





Sedat, Nalan'a evlenme teklif ediyor!

Sedat'ın bütün ailesi Nalan'ı çok beğenmiştir. Sedat zaman kaybetmeden Nalan'a evlenme teklif eder. Ancak evlenme teklif etmesine rağmen Cana ile de halen görüşmektedir.

Öte yandan Nalan'ın annesi Feride bu durumdan şüphelenmektedir. Sedat ve ailesine güvenmez. Nalan'a dünyayı dar etmeye devam eder. Tüm bu kaosun ortasına düşen Nalan ne yapacak?





Nalan, annesinin gazabından kurtulamıyor!

Sedat'ın evlilik teklif etmesinden sonra düğün hazırlıkları başlamıştır. Hayalleri olan Nalan oldukça heyecanlı olsa da onun bu heyecanını baltalamaya çalışan biri vardır. Annesi Feride, Nalan'a yüzlerini yere eğmemesi konusunda baskı yapar. Sedat'ın Nalan'a olan sürprizi ise Feride tarafından gölgelenir.





Camdaki Kız'a izleyiciden tam not!

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği yeni ve iddialı dizisi “Camdaki Kız”ın ekran yolculuğu başladı. İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan dizi, perşembe reytinglerinde AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı “Camdaki Kız”, Kanal D ekranında yayınlanan ilk bölümüyle en çok izlenenler sıralamasında zirveye oturdu. Kantar Media’nın verilerine göre dizi, 7.43 reyting ve 16.43 izlenme payı ile AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

Başarılı oyunculuklarıyla da beğeni toplayan Camdaki Kız, sosyal medyanın da kısa sürede gündemine oturdu. Twitter’da #CamdakiKız etiketi tüm gece boyunca Türkiye listesinin ilk sırasında yer aldı. Dizi yayınlandığı süre boyunca dünyada da TT de üst sıralardaydı. #Nalan’la da TT’ye giren dizide karakteri canlandıran Burcu Biricik ve tüm oyunculuklara övgü yağdı.