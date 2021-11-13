Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı yayında! Nalan, Sedat'ı geri döndürüyor!

Nalan, Sedat'ın gitmesine engel olduğunu düşünürken aslında gerçek bambaşkadır. Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrenemeyen Nalan, neler yaşayacak? Muzo'nun kız arkadaşını Sedat ve Nalan'la tanıştırması şoke ediyor. Çünkü Muzo'nun tanıştırdığı kişi tarzıyla Nalan'a inanılmaz benzer.







