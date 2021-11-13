Camdaki Kız'da Muzo'nun kız arkadaşının Nalan'a benzerliği herkesi şaşırtıyor
Kanal D ekranlarında yayınlanan perşembe akşamlarına damgasını vuran dizi Camdaki Kız'ın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Muzo'nun kız arkadaşının Nalan'a olan inanılmaz benzerliği dikkat çekti. İşte Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı ve detaylar...
13 Kasım 2021, Cumartesi 23:44 Son Güncelleme:
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Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı yayında! Nalan, Sedat'ı geri döndürüyor!
Nalan, Sedat'ın gitmesine engel olduğunu düşünürken aslında gerçek bambaşkadır. Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrenemeyen Nalan, neler yaşayacak? Muzo'nun kız arkadaşını Sedat ve Nalan'la tanıştırması şoke ediyor. Çünkü Muzo'nun tanıştırdığı kişi tarzıyla Nalan'a inanılmaz benzer.