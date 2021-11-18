Camdaki Kız’da Muzo’nun sevgilisinin kadroya dahil olmasıyla, dizideki heyecan bir kat daha arttı. Sedat ile Muzo’nun sevgilisinin eskiden tanışıp tanışmadıkları merak konusu olurken, bu yeni karakteri canlandıran Yüsra Geyik de izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. İşte, Camdaki Kız’da Muzo’nun sevgilisini canlandıran Yüsra Geyik hakkında merak edilenler…

CAMDAKİ KIZ’DA MUZO’NUN SEVGİLİSİ KİM, GERÇEK ADI NE?

Muzo’nun sevgilisi Camdaki Kız’ın 20. bölümünde diziye dahil oldu. Nalan ve Sedat heyecan içinde tanışmaya gittiği genç kadını Yüsra Geyik’in canlandırdığı görüldü.





YÜSRA GEYİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

21 Haziran 1990 tarihinde Samsun’da dünyaya gelen Yüsra Geyik, ilkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a taşındı ve 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda devam etti. Henüz ilkokul 4. sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla oyunculuk hayatına adım ayan Yüsra Geyik, eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı. 13 yaşındayken ilk defa kamera karşısına geçen güzel oyuncu Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

Kanal D’nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da 15 yıl boyunca Hüsnü Komiser’in kızı Zeliha’yı canlandıran Yüsra Geyik, şimdi de Kanal D’nin reyting rekortmeni bir başka dizisi “Camdaki Kız” ile ekranda boy gösteriyor.