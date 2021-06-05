Magazin Camdaki Kız'da Nalan ve Sedat'ın düğünü olacak mı? Feride, Muzo'yu neden aradı?

Camdaki Kız'da Nalan ve Sedat'ın düğünü olacak mı? Feride, Muzo'yu neden aradı?

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Camdaki Kız'da Nalan ve Sedat'ın düğünü olacak mı? Feride, Muzo'yu neden aradı?

Camdaki Kız 9. Bölüm Sezon Finali Fragmanı yayında! Nalan ve Sedat'ın düğünleri olacak mı? Perşembe akşamı yayınlanan son bölümde Cana'nın Feride'ye Sedat ile ilişkisini itiraf etmesi üzerine Feride'nin tepkisi merakla bekleniyor. Cana bu son hamlesiyle düğünün iptal olmasını sağlayabilecek mi? Camdaki Kız 9. bölüm sezon finali fragmanı yayında. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

05 Haziran 2021, Cumartesi 22:35 Son Güncelleme:
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Nalan ve Sedat'ın düğün zamanı yaklaşırken köşkte ilginç olaylar olmaya başlıyor. Muzo, Nalan'ın içindeki iyi niyeti görüp ona destek olmaya devam ederken Nalan'ın annesi, kızının mutlu olamayacağını düşünerek düğün ile ilgili Muzo'ya şoke eden bir düşüncesinden bahsediyor. Feride Hanım, Muzo'yu arayarak düğünün yapılıp, yapılamayacağı hakkında konuşmak istediğini söylüyor. Camdaki Kız 9. bölüm fragmanı yayındandı...

Camdaki Kız sezon finaliyle perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

Son bölümde neler oldu?

Camdaki Kız 3 Haziran Perşembe yayınlanan 8. Bölümde Cana, Feride'ye Sedat'la ilişkisini itiraf ediyor!

Muzo odasında fenalaşan Nalan’ı bulunca hemen doktor çağrılır. Böylece Koroğlu ailesi kendilerine yalan söylendiğini anlar. İpekoğlu ailesi, Nalan iyileştikten sonra bu durumu Koroğlu ailesine nasıl açıklayacaktır? Rafet ve diğerleri neler olduğunu anlamaya çalışır. 

Sedat'la aralarındaki ilişkinin bitmesini kabul edemeyen Cana, önce Nalan'la görüşmeye karar veriyor. Selen'in bu görüşmeden haberi olmadan Cana'yı uyarmış olması sonucu değiştirmiyor. Rafet ise durumu öğrenir öğrenmez Cana'nın evine gidiyor. Rafet, bu kez Cana'yı Sedat ve Nalan'dan uzak durması için tehdit ediyor. 

Düğün provası için gidilen balo salonunda Sedat ve Nalan romantik anlar yaşar. Her şey planlandığı gibi gitmektedir. Ancak Cana, onlara çok büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Cana bu son hamlesiyle düğünün iptal olmasını sağlayabilecek mi?

Camdaki Kız 9. bölüm fragmanı


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