Magazin Camdaki Kız'da Nalan'ın giydiği gelinlik olay yarattı

Camdaki Kız'da Nalan'ın giydiği gelinlik olay yarattı

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Camdaki Kız'da Nalan'ın giydiği gelinlik olay yarattı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'ın sezon finalinde Nalan'ın giydiği gelinlik olay yarattı. Gelinliğin normalde 3.5 metrelik kuyruğu daha ihtişamlı görünmesi için 4.5 metreye uzatılmış.

14 Haziran 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Perşembe akşamı sezon finaliyle ekrana gelen Kanal D’deki ‘Camdaki Kız’ dizisinde Burcu Biricik’in canlandırdığı ‘Nalan’ ile Feyyaz Şerifoğlu’nun oynadığı ‘Sedat’ın düğünü olay yarattı. Nalan’ın gelinliği kısa sürede herkesin en çok konuştuğu konu haline geldi. İngiliz kraliyet ailesinin tercih ettiği ‘ziberlin’ ve ‘mikado’ adlı kumaşlardan özel üretilen gelinliği diken Beyaz Butik’in telefonları susmadı. Gelinliğin 43 bin TL’ye mal olduğu ortaya çıktı. Bu fiyata Swarovski kaplı taç ve taş işlemeli duvak dahil.

TELEFONLAR SUSMADI

Bölümün ardından gelinliğe talep patlaması oldu. Atölyenin üretim sorumlusu “Sabahtan beri telefonlarımız susmuyor. Herkes gelinliği görüp denemek istiyor ancak şu an bu modelin üretimi yok” dedi. Burcu Biricik’in tüm provalara aksatmadan geldiğini belirten tasarımcı Lale Baş, “Gelinlik için günlerce dizi ekibiyle görüşmeler yaptık. Çok ince düşünülerek tasarlandı. Tasarım ihtişamını sadeliğinden alıyor” diye konuştu.

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