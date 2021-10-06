Başrollerin Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Camdaki Kız, yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin 14. bölümünün 2. fragmanında ise Sedat, Cana'ya aşkını ilan ederken eşine yakalanıyor.

SELEN VE SEDAT TARTIŞIYOR

Şoför olarak işe başlayan Hayri, Nalan'a bir hediye veriyor. Öte yandan Sedat, ablası Selen'e kendisine yaptığı iyilikleri babasının gözüne girmek için yaptığını söyleyerek tartışıyor.

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Feride, kızı Nalan'ı zorlamaya devam ediyor. Nalan ise eşi Sedat ile romantik anlar yaşıyor. Ancak gece yarısı ana'yı arayan Sedat, "Bazen belli edemesem de seni çok seviyorum. Senden önemli hiçbir şey yok bu hayatta" diyor. Balkonda konuşan Sedat Nalan'a yakalanıyor.

CAMDAKİ KIZ 14. BÖLÜM 1. FRAGMANI





CAMDAKİ KIZ 14. BÖLÜM 2. FRAGMANI



