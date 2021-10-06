Magazin Camdaki Kız'da ortalık karışıyor! Nalan her şeyi duyuyor

Camdaki Kız'da ortalık karışıyor! Nalan her şeyi duyuyor

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Camdaki Kız'da ortalık karışıyor! Nalan her şeyi duyuyor

Camdaki Kız'ın 14. bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Nalan'la yakınlaşmasına rağmen Cana'dan vazgeçemeyen Sedat, fena halde yakalanıyor. Gece yarısı aradığı Cana'ya "Bazen belli edemesem de seni çok seviyorum" derken Nalan her şeyi duyuyor.

06 Ekim 2021, Çarşamba 22:58 Son Güncelleme:
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Başrollerin Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Camdaki Kız, yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin 14. bölümünün 2. fragmanında ise Sedat, Cana'ya aşkını ilan ederken eşine yakalanıyor.

SELEN VE SEDAT TARTIŞIYOR

Şoför olarak işe başlayan Hayri, Nalan'a bir hediye veriyor. Öte yandan Sedat, ablası Selen'e kendisine yaptığı iyilikleri babasının gözüne girmek için yaptığını söyleyerek tartışıyor.

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Feride, kızı Nalan'ı zorlamaya devam ediyor. Nalan ise eşi Sedat ile romantik anlar yaşıyor. Ancak gece yarısı ana'yı arayan Sedat, "Bazen belli edemesem de seni çok seviyorum. Senden önemli hiçbir şey yok bu hayatta" diyor. Balkonda konuşan Sedat Nalan'a yakalanıyor.

CAMDAKİ KIZ 14. BÖLÜM 1. FRAGMANI


CAMDAKİ KIZ 14. BÖLÜM 2. FRAGMANI


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