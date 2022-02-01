Camdaki Kız'ın kadrosuna usta isim dahil oldu
Kanal D ekranlarında her perşembe akşamı saat 20.’00’de seyirciyle buluşan Camdaki Kız dizisinin kadrosuna usta bir isim daha katıldı.
01 Şubat 2022, Salı 11:14 Son Güncelleme:
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OGM Pictures imzalı Camdaki Kız'ın 3 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Turgay Tanülkü, geçmişte yaptığı şeylerden pişmanlık duyan, her şeyi bir kenara bırakarak inzivaya çekilmiş bir mafya babası olan 'Derviş Aslankaya' karakterine hayat verecek. Burcu Biricik'in 'Nalan' karakterine hayat verdiği, gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleriyle her perşembe saat 20.00’de Kanal D’de ekranlara geliyor.