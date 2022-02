OGM Pictures imzalı Camdaki Kız'ın 3 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Turgay Tanülkü, geçmişte yaptığı şeylerden pişmanlık duyan, her şeyi bir kenara bırakarak inzivaya çekilmiş bir mafya babası olan 'Derviş Aslankaya' karakterine hayat verecek. Burcu Biricik'in 'Nalan' karakterine hayat verdiği, gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleriyle her perşembe saat 20.00’de Kanal D’de ekranlara geliyor.