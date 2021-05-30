Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, önceki gün ev halini sosyal medya hesabından yayımladı. Ancak bir takipçisi Biricik'e "Yaşlanmış sanki bu" şeklinde bir yorumda bulununca oyuncunun cevabı gecikmedi. Burcu Biricik, kötü yoruma "Ne üslupsuz, ne manasız yorumdur be kardeşim!" sözleriyle karşılık verdi.







