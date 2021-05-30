Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i kızdırdılar!
Son olarak Kanal D'nin ekranda fırtınalar estiren dizisi Camdaki Kız'da Nalan olarak izlediğimiz güzel oyuncu Burcu Biricik takipçisinin kötü yorumuna maruz kaldı. Bu yorum karşısında sessiz kalamayan Biricik anında cevap verdi.
30 Mayıs 2021, Pazar 21:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, önceki gün ev halini sosyal medya hesabından yayımladı. Ancak bir takipçisi Biricik'e "Yaşlanmış sanki bu" şeklinde bir yorumda bulununca oyuncunun cevabı gecikmedi. Burcu Biricik, kötü yoruma "Ne üslupsuz, ne manasız yorumdur be kardeşim!" sözleriyle karşılık verdi.