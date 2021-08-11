'Çok Güzel Hareketler 2' ile adını duyuran, sezon finali yapan 'Camdaki Kız' dizisinde rol alan Hamza Yazıcı, gönlünü Şenay Forbes'e kaptırdı. Bir süredir birlikte tatil yapan çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak Şenay Forbes, teknede çekilen mayolu pozlarını yayınladı. Forbes'in Instagram gönderisine ilk yorum sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi. Başarılı oyuncu, sevgilisinin tatil paylaşımına alev ve kalp emojileri bıraktı.



