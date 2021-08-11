Magazin Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı sevgilisine 'Alev' attı!

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı sevgilisine 'Alev' attı!

Magazin

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı sevgilisine 'Alev' attı!

Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi 'Camdaki Kız'da 'Tako' karakterine hayat veren Hamza Yazıcı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şenay Forbes, tatil paylaşımlarıyla gündeme geldi.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 20:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

'Çok Güzel Hareketler 2' ile adını duyuran, sezon finali yapan 'Camdaki Kız' dizisinde rol alan Hamza Yazıcı, gönlünü Şenay Forbes'e kaptırdı. Bir süredir birlikte tatil yapan çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak Şenay Forbes, teknede çekilen mayolu pozlarını yayınladı. Forbes'in Instagram gönderisine ilk yorum sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi. Başarılı oyuncu, sevgilisinin tatil paylaşımına alev ve kalp emojileri bıraktı.


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
11 Ağustos 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Emeğe saygı
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Bana verdiği sözü tutmadı
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
9 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
9 Ağustos haftasına astrolojik bakış: Hazır mısınız?
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Acun hiç firar etmedi ki...
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Kaotik dönemler cinsel hayatımızı da etkiliyor
Gökçen Erdoğan
Şirin Sever
Mücadelenizi çok sevdik kızlar
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: 'Dünyayı ben mi kurtaracağım?' 'Evet, sen kurtaracaksın!'
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım: İnanamıyorum