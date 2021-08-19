Magazin Camdaki Kız'ın yeni sezon çekimleri başladı

Camdaki Kız'ın yeni sezon çekimleri başladı

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Camdaki Kız'ın yeni sezon çekimleri başladı

Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan ‘Camdaki Kız’ dizisinin çekimleri başladı. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı, ‘Camdaki Kız’ın çekimlerinden ilk görüntüler geldi. ‘Camdaki Kız’ isimli dizinin yeni bölümlerinin Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor.

19 Ağustos 2021, Perşembe 11:03 Son Güncelleme:
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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan dizisi ‘Camdaki Kız’ın 2’nci sezon çekimlerine başlandı. Yayınlandığı ilk günden itibaren ekrana damgasını vuran, her bölümü çok ses getiren, reytingin zirvesinden inmeyen dizinin ekibi, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor.

Nalan ile Sedat’ın masalsı düğünüyle sezona veda eden Camdaki Kız, yeni bölümlerinde de güçlü hikayesi ve benzersiz ekibi ile ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Tamer Levent, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Feri Baycu Güler, Nihal Menzil, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü başarılı isimleri bir araya getiren Camdaki Kız, yeni sezonda oyuncu kadrosuyla da izleyicileri şaşırtacak.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Camdaki Kız, merakla beklenen yeni bölümleri ile Eylül ayında Kanal D ekranlarında...

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