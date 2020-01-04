47 yaşındaki ABD'li oyuncu Cameron Diaz, Instagram üzerinden paylaştığı bir gönderiyle bebek müjdesi verdi. 2015 yılında müzisyen Benji Madden ile dünya evine giren Diaz, geçtiğimiz cuma günü dünyaya gelen kızlarına Raddix adını verdiklerini belirtti. Diaz şimdiden, Raddix'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayacaklarını ve bu konuda daha fazla açıklama da yapmayacaklarını söyledi. En son 22 Kasım'da Los Angeles'ta görüntülendiğinde hamile bir profil çizmeyen Diaz ve eşinin, koruyucu aile oldukları ya da evlat edindikleri tahmin ediliyor. Cameron Diaz, 2014 yılında Esquire dergisine verdiği röportajda anne olmak için çok da heves taşımadığını belirtmişti. Cameron Diaz'ın kocası Benji Madden, Good Charlotte adlı müzik grubunun üyelerinden. Madden'in ikizi Joel Madden da Hollywood ünlüsü Nicole Richie ile evli. Çiftin iki kız çocuğu var.







