Cami dönüşü feci olay! Karşıdan karşıya geçiyordu...
Bartın'ın Ulus ilçesinde, camiden çıkıp evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Kalender (84), kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Kaza, dün akşam Bartın'ın Ulus ilçesi Ağaköy köyü mevkiinde meydana geldi. G.A (43) yönetimindeki kamyonet, köydeki camide yatsı namazını kıldıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Kalender'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Kalender’in yaşamını yitirdiği saptandı.
Kazanın ardından jandarma kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.
DHA