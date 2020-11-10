Türkiye Cami hoparlörlerinden corona virüs uyarısı: Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor

Cami hoparlörlerinden corona virüs uyarısı: Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor

Türkiye

Cami hoparlörlerinden corona virüs uyarısı: Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor

Kırıkkale’de vatandaşların corona virüse karşı kış mevsiminde daha dikkatli olması için cami hoparlörlerinden anonslar yapılıyor.

10 Kasım 2020, Salı 20:55 Son Güncelleme:
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Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye de dahil birçok ülkede etkisini sürdüren corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince kontroller sürüyor. Corona virüsle mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için kentteki camilerin hoparlörlerinden vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatılıyor.

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''İnşallah birlikte başaracağız''

Her namaz öncesi yapılan anonsta, “Kıymetli vatandaşlarımız; salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşehrilerimiz; sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız” denildi.

KIRIKKALE (İHA)


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